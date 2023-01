FOTO-VIDEO/ CGIL TERAMO, IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE E' PANCRAZIO CORDONE

Pancrazio Cordone è il nuovo segretario generale della CGIL Teramo. L'attuale segretario provinciale della FP Cgil (riconfermato meno di un mese fa al suo secondo mandato) prende il posto di Giovanni Timoteo alla guida del sindacato teramano. Lo hanno deciso i partecipanti al X Congresso che si è chiuso, dopo due giorni, nell'aula magna dell'università di Teramo, con l'elezione appunto del nuovo segretario generale. Il congresso è stato, di fatto, la sintesi delle 155 assemblee di base e degli undici congressi di categoria che si sono volutamente tenuti in giro per la provincia per ribadire la presenza sui territori del sindacato. "Il lavoro che crea futuro" è stato il filo conduttore delle discussioni assembleari. Oltre all'elezione del nuovo segretario c'è stata l'elezione degli organismi di direzione provinciale. Pancrazio Cordone, 47 anni, per anni Rsu della Provincia di Teramo, in Cgil dal 2014, eletto segretario provinciale della Funzione Pubblica nel 2016 (rieletto a fine 2022), da oggi assume la guida provinciale della Cgil: ha saputo raccogliere la fiducia di tutta l'assemblea generale e sicuramente, come ampiamente chiesto nelle singole assemblee, saprà dare il giusto impulso e una impronta più moderna alla Camera del Lavoro.

Cordone è stato eletto con 75 voti a favore, due voti contrari, 5 astenuti ed una scheda bianca.

ASCOLTA L'INTERVISTA A PANCRAZIO CORDONE QUI APPENA ELETTO