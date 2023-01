PAPA' 22ENNE MORTO, L'ULTIMO POST DEDICATO AL SUO BAMBINO: "DIO TI DIA FELICITA'.."

Era un giovane lavoratore ed un affettuosissimo marito e padre, Banut Geo Stefan, il 22enne di origini rumene che stamattina ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto lungo la Fondo Valle a Sant'Omero. Non aveva occhi se non per lui, il suo bambino, il suo "re", come lo descriveva in un tenerissimo scatto postato sul proprio profilo Facebook pochi mesi fa. Ed è sempre e solo per il suo cucciolo che il 22enne aveva dedicato un post, purtroppo l'ultimo, appena tre giorni fa. Il 7 gennaio scriveva: "Buon compleanno per San Giovanni, che Dio ti dia salute, felicità e gioie insieme a noi, mamma, ti vogliamo bene (mamma e papà)". E sotto il post, la foto bellissima del suo bambino sorridente e con due occhi grandi e pieni di energia. Tre giorni dopo quel post, ora, c'è spazio soltanto per il dolore e le lacrime. La tragedia di questa mattina ha lasciato sgomenti tutti i familiari, gli amici, i colleghi di lavoro del 22enne. Inutili per lui i tentativi di soccorrerlo, è morto sul colpo. Disperata la moglie, giovanissima come lui, rimasta da sola adesso ad occuparsi del loro amore più grande, da sola a racccontargli quanto lo amasse il suo papà.