FOTO / CGIL TERAMO, GIOVANNI TIMOTEO: "LASCIO UN SINDACATO CALATO SUI TERRITORI", IL NUOVO SEGRETARIO SARA' PANCRAZIO CORDONE

"Lascio una Cgil capace di essere sempre tra la gente, tra i lavoratori, sui territori...Una Camera del Lavoro capace di ascoltare, nel rispetto delle istanze e nella convinzione che la condivisione attenta dei percorsi a sostegno della categorie più in difficoltà e del mondo del lavoro sia un valore aggiunto. Lascio una Cgil che vive profondamente il senso di confederazione, forte di una squadra di delegati e segretari giovani e motivati, e che mantiene sempre saldi i principi costituzionali nell'agire sindacale, quali democrazia, libertà, partecipazione". Si può dichiarare conclusa l'era di Giovanni Timoteo alla guida della segreteria generale della Cgil di Teramo, dopo il suo ultimo e seguitissimo intervento tenuto stamane nell'aula magna dell'Università di Teramo, quasi in apertura del decimo congresso. Ultimo intervento da segretario per Timoteo che da domani pomeriggio sarà un ex e, dopo sei anni, lascerà il timone del sindacato nella mani del riconfermato segretario provinciale della FP Cgil, Pancrazio Cordone. Non vuole sbilanciarsi Timoteo, richiamando al "massimo rispetto che merita chi è qui oggi e partecipa convintamente alla fase congressuale" ma che sarà Cordone a guidare la Cgil provinciale è cosa "scritta", diciamo così, da mesi. Una figura giovane, riconfermato di recente alla guida della delicata categoria della Funzione Pubblica, Cordone verrà eletto domani pomeriggio insieme agli altri organi della segreteria. Una figura che unisce ed è chiamata a traghettare la Cgil provinciale verso una maggiore "modernità". In prima fila, oggi, all'apertura della due giorni di Congresso, i segretari generale di Cisl (Benitendi) e Uil (Truono), oltre a rappresentanti delle Istituzioni e della politica locale e provinciale: dal presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, al sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, dall'assessore regionale Pietro Quaresimale al direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, dalla presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, Antonella Ballone, al rettore di UniTe, Dino Mastrocola e molti altri.