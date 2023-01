IL VICINO URLA E METTE IN FUGA I LADRI A NEPEZZANO E CINQUE ANZIANI "SVENTANO" ALTRETTANTE TRUFFE

Almeno cinque le truffe ai danni di anziani tentate oggi tra Teramo, Frondarola e Basciano e due i furti tentati ai danni di altrettante abitazioni in zona Nepezzano. In un caso, a salvare i proprietari dallo svaligiamento dell'abitazione è stato il sistema d'allarme che ha messo in fuga i ladri, nel secondo caso è stato un solerte vicino che ha notate degli estranei introdursi nel giardino della casa accanto, si è messo ad urlare e i ladri se la sono date a gambe. Il bilancio delle attività delinquenziali messe in campo tra ieri notte e oggi, tra Teramo e frazioni, fortunatamente non ha comportato la conta di danni da parte delle vittime. Un dato è straordinariamente positivo e riguarda proprio gli anziani che sono stati contattati telefonicamente dal fantomatico nipote che annuncia l'arrivo di un corriere e chiede all'anziano nonno o all'anziana zia di turno di fargli il favore di ritirare il pacco e pagare direttamente in contanti il corriere, onde evitare sanzioni e penali per lui. Gli incontri della campagna informativa che l'Arma ha tenuto per mesi proprio con le persone più anziane ed indifese hanno innalzato il livello di attenzione e difesa contro le possibili truffe. Ed oggi ecco che i diretti interessati, supportati da alcuni parenti, hanno subito chiamato il 112 e segnalato quelle telefonate sospette e denunciato il tentativo di truffa subito.