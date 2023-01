CASO "DINO BESSO", IL CITTA' DI TERAMO HA PAGATO IL CAMPO?

Non è stato un pomeriggio semplice per il presidente Eddy Rastelli, quello di ieri, dopo il mancato allenamento al "Dino Besso" per via dell'assenza di corrente elettrica (si è poi capito che il Comune aveva pagato regolarmente ma l'Enel non aveva ancora registrato l'avvenuto pagamento) ma, a quanto si apprende, anche per i toni "aspri" della nota-stampa diffusa dal "suo" Città di Teramo. Ne riportiamo un passaggio, quello in cui la società sportiva chiede "risposte immediate ed esaustive per la questione evidenziata, sia dall'amministrazione comunale, proprietaria del campo Besso, che dal Csi di Teramo, che ne ha la gestione (ancora provvisoria, ndc), affinché simili disservizi che ledono, inevitabilmente, l'immagine del club, non abbiano a ripetersi". Ma, al netto del disagio di ieri, resta la domanda (che le nostri fonti definiscono "retorica"): ma il Città di Teramo li ha versati i 5mila euro al CSI per allenarsi tutti i giorni per tutta la stagione al Dino Besso di San Nicolò?