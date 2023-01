ANCORA SANGUE SULLA STRADA DELLA BONIFICA DEL SALINELLO, PEPE E MARIANI CHIEDONO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA



"La strada provinciale 8, nota come bonifica del Salinello, è una delle arterie della nostra regione con il maggior numero di sinistri, spesso gravi o mortali. Ieri si è consumata l'ennesima tragedia e la morte di un giovane padre ha scosso tutti noi.

Questo ulteriore e terribile incidente impone un intervento definitivo e urgente per la messa in sicurezza della provinciale e per garantire l’incolumità di tutti gli automobilisti che quotidianamente percorrono la bonifica del Salinello” scrivono in una nota i Consiglieri regionali Dino Pepe e Sandro Mariani.

“Chiediamo al governo regionale che la messa in sicurezza della strada provinciale 8 diventi una priorità, anche attraverso il sostegno economico e il trasferimento dei fondi necessari all’Ente Provincia. Riteniamo che un contributo importante per affrontare al meglio questa situazione possano fornirlo i Sindaci dei Comuni attraversati dalla bonifica del Salinello, per questo chiederemo la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo con la loro presenza” proseguono i due Consiglieri regionali.

“I dati Ista sugli incidenti stradali sia nella nostra regione che in provincia di Teramo e l’incremento registrato nel 2022 impongono certamente una seria riflessione sui comportamenti degli automobilisti e sulla necessità del rispetto del Codice della strada, ma nello stesso tempo richiamano gli Enti preposti a mettere in campo tutto ciò che occorre perché le nostre strade siano messe in sicurezza” concludono Dino Pepe e Sandro Mariani.