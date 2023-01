VIDEO / LUCE SPENTA AL "BESSO", URP FANTASMA E USR MAI NATO, COZZI: "SIAMO ALLE BARZELLETTE"

Una barzelletta la "luce spenta" sul campo Dino Besso, una barzelletta l'Urp fantasma e quell'Usr mai nato in una Cittadella della Ricostruzione ferma al palo. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Teramo, Mario Cozzi, ride per non piangere analizzando l'annunciato e non fatto dell'amministrazione guidata da Gianguido D'Alberto: "Questa giunta è la giunta del cartello prima del cantiere, dell'annuncio cronico prima del fatto, del merito cucito addosso nonostante programmi e progetti siano stati ereditati da chi ha amministrato prima...L'elenco è lungo, cito così le ultime novità: che fine ha fatto l'Urp? Ma in quale Comune manca un Urp in centro? E l'Usr, poi...che fine ha fatto?"

