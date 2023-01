xPREVISIONI PER L' ABRUZZO DI GIOVEDÌ 12 GENNAIO, CONTINUANO LE NEVICATE

Carissimi amici buona sera, come già ampiamente descritto nei bollettini precedenti, nella giornata di domani giovedì 12 gennaio, deboli infiltrazioni umide atlantiche apporteranno una leggera instabilità sulla nostra regione in particolar modo sul settore occidentale dove al mattino saranno possibili brevi precipitazioni che risulteranno nevose a quote superiori ai 1000/1100 mt di altezza, dal pomeriggio tendenza a generale variabilità atmosferica, con alternanza di schiarite ed annuvolamenti.

Le temperature sono previste in lieve aumento nei valori minimi ed in lieve diminuzione le massime.

I valori notturni si attesteranno fra i 4/5°C del medio Adriatico ai -3/+1 delle aree interne, nelle ore centrali del giorno si registreranno termiche comprese fra i 9/10 delle aree litoranee ai 3/7°C del resto del territorio regionale.

La ventilazione risulterà debole occidentale, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO