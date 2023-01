E' TORNATA LA LUCE SUL "DINO BESSO", IL CSI AVVISA TUTTE LE SOCIETA' SPORTIVE

Il CSI Teramo comunica che l'energia elettrica presso il Campo sportivo "D. Besso" di San Nicolò a Tordino è tornata a funzionare regolarmente. Nelle more della fase di transizione regolata dalla procedura di affidamento dell'impianto il titolare dell'utenza è ancora il Comune di Teramo con il quale siamo stati in continuo contatto al fine di comprendere tempi e modi di riattivazione. Il personale preposto ha tenuto progressivamente informate le società interessate attraverso i consueti canali diretti. Siamo lieti di comunicare che tutte le attività, in particolar modo quelle di Scuola Calcio, possano svolgersi regolarmente.

CSI TERAMO