I LETTORI CI SCRIVONO / AMO TERAMO PERCHE' IN VIALE CRISPI CI SONO TANTISSIME STRISCE E NON SI SA A COSA SERVANO

Cari amici di certastampa, vi ringrazio perché siete un presidio di libertà e ospitate le mie segnalazioni, quella di oggi si intitola “Amo Teramo perché in nessuna altra città del mondo ci sono più strisce che in viale Crispi”. ieri hanno disegnato la nuova segnaletica orizzontale e grazie al nostro Comune, abbiamo un nuovo record: il numero di strisce stradali. Non bastava la pista pedonale su tutte e due i lati, adesso c’è anche la doppia pista su tutte e due i lati, tanto che la strada si è così ristretta che non l’autobus non riesce a stare dentro la sua corsia. Una cosa assurda. Ho chiesto informazioni alla Polizia Locale, ma mi hanno detto che non sapevano la ragione della doppia corsia laterale, poi ho chiesto ad uno degli addetti che stavano facendo le strisce, e mi ha detto che la corsia interna serve ad “aprire lo sportello” delle macchine parcheggiate, per non dare fastidio a chi passa in bicicletta, peccato che le abbiano fatte anche dove non c’è il parcheggio! Adesso viale Crispi sembra una pista per le macchinine, di quelle dei lunapark, oppure un percorso di quelli che servono ad imparare a guidare. Sembra tutto, tranne che una strada di città. Una diomanda: ma il Comune di Teramo la vernicee non la paga?