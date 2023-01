FABBRI E' INFLUENZATO, RINVIATA LA LECTIO MAGISTRALIS IN PROGRAMMA DOMANI PER LA SCUOLA DI LIBERALISMO DELLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI



Tra i tre milioni e mezzo di italiani colpiti, in queste settimane, dall'influenza australiana, c'è anche Dario Fabbri, l'esperto di geopolitica atteso domani a Teramo, per la lectio magistralis prevista nel programma della scuola di Liberalismo della Fondazione Luigi Einaudi. Fabbri ha informato questa sera il responsabile della sede abruzzese della Fondazione, Alfredo Grotta, comunicandogli, con vivo dispiacere, l'impossibilità di partecipare all'incontro previsto per le 17 alla Sala Polifiunzionale. Inevitabile dunque il rinvio della Lectio magistralis sul tema "DOMINO: quale nuovo ordine mondiale?” alla prossima data possibile.