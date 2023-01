MENTRE IL SINDACO DI PIETRACAMELA CI TOGLIE IL SALUTO, IL COTUGE CI RACCONTA DEL NUOVO IMPIANTO DA 12 MILIONI SUI MONTI GEMELLI

Mentre il Sindaco di Pietracamela rifiuta di avere contatti con Certastampa, annunciando di non voler rilasciare dichiarazioni alla nostra testata, rea di aver denunciato la situazione dei Prati, i membri del Cotuge invece con noi parlano. E ci raccontano di un altro successo dei Monti Gemelli.

"Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione, On. Giovanni Legnini, ha concesso un ulteriore finanziamento al Consorzio Interregionale CO.TU.GE di € 3.000.000,00 che, sommati ai 9.000.000,00 precedenti, permettono la realizzazione completa del nuovo impianto di risalita+campetto con partenza dal piazzale di S.Giacomo, per un importo complessivo di € 12.000.000,00 - racconta Daniele Zunica -

In qualità di V. Presidente del CDA del Consorzio, mi corre l'obbligo istituzionale di ringraziare il sopra citato On. Legnini, il Sottosegretario della Regione Abruzzo con delega OO.PP. Umberto D'Annuntiis per l'impegno profuso nella sua qualità, la Regione Marche per i precedenti finanziamenti, l'Assemblea dei soci pubblici (in particolar modo il mio Sindaco Cristina Di Pietro , sempre sensibile ai problemi della zona montana), i tecnici e tutti i membri del CDA, in primis il mio amico Presidente Enzo Lori . L'opera in questione si svilupperà totalmente sul territorio di Civitella del Tronto e di Valle Castellana e sarà un attrattore turistico per l'intero bacino Ascolano e Teramano...W IL MARCUZZO!"