QUESTA SERA A FILE IL MOMENTO CHE CONSEGNA ALLA STORIA LA MEMORIA DI GIUSEPPE VERDECCHIA







Puntata “on the road”, quella di FILE in onda questa sera sullo streaming di R+ alle 21. Puntata registrata live e dedicata alla manifestazione per il disvelamento del busto dedivato a Giuseppe Verdecchia a Casoli di Atri. Domenica scorsa, infatti, Casoli ha reso omaggio ad uno tra i suoi figli, il poeta, filosofo, pittore, scultore, ebanista, scrittore. nonché veterinario e primo Sindaco di Atri, Giuseppe Verdecchia, protagonista assoluto del ‘900 abruzzese e italiano, che seppe lasciare un segno indelebile nella storia. Ed è proprio “Alla storia” il titolo di questa puntata del settimanale di Fatti Inchieste Luoghi Eventi di R+, nel quale potrete ascoltare, tra memoria e mito, la storia di un uomo che seppe essere veemente difensore delle sue contrade e fine rimatore, strenuo difensore della verità e talentuoso cesellatore, paladino della sua gente e amico di un santo. Giuseppe Verdecchia rivivrà nel ricordo del Sindaco Piergiorgio Ferretti, del vicesindaco Domenico Felicione, dell’assessore alla Cultura Mimma Centorame, dello storico Elso Simone Serpentini, del poeta Emilio Marcone e nell’emozionante testimonianza di Mario Verdecchia, il nipote che ha voluto rendere eterno suo nonno, consegnandolo alla storia.

FILE, questa sera alle 21 in streaming su www,rpiunews.it e da domani on demand nell’archivio on line di R+