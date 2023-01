VIDEO / ELEZIONI IN PROVINCIA, MASSIMO VAGNONI: «IL CENTRODESTRA E' DIVISO, MA IO SONO ESPRESSIONI DEL TERRITORIO»

"E' vero, si, che hanno fatto di tutto per farmi cambiare idea..." Ma il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ha tirato dritto e ha confermato la sua candidatura alla Presidenza della Provincia di Teramo: "La mia è una candidatura che parte dalle istanze dei territori, da due partiti importanti che hanno avuto il coraggio di sostenere un non-tesserato per quanto di area, e da tantissimi amministratori che hanno condiviso un progetto sicuramente diverso rispetto al solito schema cui siamo o siamo stati abituati". I partiti che hanno avuto il "coraggio" sono Lega e Forza Italia: "Io ritengo che dal momento in cui non è saltato fuori un candidato unitario non ha senso parlare di Centrodestra, io sono fuori da queste logiche come quelle che hanno visto qualcuno utilizzare queste elezioni provinciali per far litigare tra loro diversi amministratori. Non è questa la mia idea di Politica, chi mi conosce lo sa bene, per me viene sempre prima l'istanza di una collettività a prescindere dalle appartenenze politiche". Vagnoni rispedisce al mittente anche quel solito schema "che vede nelle elezioni provinciali la contrattazione ideale per altri, c'è sempre un Comune o un altro tipo di ente che viene messo in mezzo (leggasi un posto al Ruzzo, ndr), per me non è così..." Confermando che "il cambio in corsa del candidato (Rosanna De Antoniis, sindaca di Castel Castagna, ndr) credo sia tra i tentativi messi in atto magari per scoraggiarmi ma non è servito, a quanto pare". Il lavoro da fare "è convicere gli amministratori da che parte stare, liberamente". E sul Partito Democratico ancora fluttuante, specie sul Comune capoluogo, aggiunge: "Vorremmo la garanzia di una condivisione di idee e programmi d'azione per la nostra provincia". Ma alla fine vince chi ha più voti: "MI auguro che i protagonisti siano veramente gli amministratori che vanno a votare". Liberamente, no? "Beh, questo dovrebbe essere scontato..." Il 29 gennaio arriverà la conferma.

ASCOLTA QUI L'INTERVISTA