PREVISIONI PER L' ABRUZZO PER IL 13 GENNAIO, IL TEMPO E' VARIABILE



Cari amici ben ritrovati con le previsioni serali per la giornata di venerdì 13 gennaio, il tempo sulla penisola risulterà pressoché variabile e sarà caratterizzato dal passaggio in quota di correnti umide occidentali, si assisterà quindi ad un tipo di tempo pressoché variabile, alternato da sistemi nuvolosi di tipo stratiforme, ma senza precipitazioni di rilievo da segnalare.

Sulla nostra regione nuvolosita variabile alternate da schiarite ed annuvolamenti ma senza fenomeni di rilievo.

Dal punto di vista termico assisteremo ad un lieve aumento nei termometri notturni che si attesteranno fra i 6/7°C dei litorali adriatici ai -1/3°C delle aree interne, i valori diurni saranno compresi fra i 12/13°C del medio Adriatico ai 6/10°C del resto del territorio regionale, la ventilazione risulterà debole da SW.

Per stasera è tutto vi rimando a domani per le previsioni di sabato.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO