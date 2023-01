ROSETO / SI DIMETTE DA ASSESSORE LORENA MASTRILLI, SUBENTRA LA D'ELPIDIO...E LA MASTRILLI DIVENTA CONSIGLIERE COMUNALE

Lorena Mastrilli si è dimessa da assessore del Comune di Roseto. L'Assessore con delega a Turismo, Commercio e Sport si dimette per motivi di salute, al suo posto il Sindaco Mario Nugnes ha annunciato la nomina in Giunta, con le medesime deleghe, della Consigliera Annalisa D’Elpidio. Nel corso del prossimo Consiglio Comunale ci sarà inoltre la surroga della Consigliera D’Elpidio e, al suo posto, entrerà nell’Assise proprio la stessa Lorena Mastrilli risultata prima dei non eletti nella lista “Operazione Turismo”, ovvero Lorena Mastrilli.

“Voglio chiarire subito che non è un rimpasto di Giunta, ma un semplice passaggio di testimone tra due rappresentanti della Lista “Operazione Turismo” che, sin dal nostro insediamento, hanno sempre lavorato in sinergia per il bene del territorio” dichiara il Sindaco Mario Nugnes. “Le dimissioni di Lorena Mastrilli, che voglio ringraziare per il grande impegno profuso, soprattutto in questi ultimi mesi in cui la malattia l’ha messa sempre più a dura prova, sono arrivate al termine di un percorso di condivisione con tutta la squadra di “Spazio Civico”. Abbiamo quindi fatto una scelta di “continuità”, una staffetta tra la Mastrilli e la D’Elpidio che hanno sempre lavorato assieme, confrontandosi quotidianamente su importanti tematiche legate al turismo, allo sport e al commercio. Ci tengo infine a dire grazie ad Annalisa D’Elpidio che ha accettato di entrare in Giunta, mettendosi ancora di più al servizio della nostra collettività, sono certo che proseguirà nel suo impegno costante a favore di Roseto”.

L’Assessore uscente Lorena Mastrilli ha voluto spiegare la sua scelta in maniera chiara e trasparente, raccontando come una subdola malattia abbia cambiato negli ultimi mesi la sua vita. “Come già noto da quasi un anno la mia salute è stata compromessa da una patologia autoimmune che progressivamente sta rendendo sempre più difficile il mio impegno quotidiano sul fronte personale e lavorativo. Il mio senso di coerenza e del dovere mi ha imposto quindi una riflessione seria sul ruolo amministrativo che il Sindaco mi ha assegnato e che ho accolto con piacere e grande impegno. Ho capito però che il mio ruolo primario e personale, che è quello di mamma e moglie, mi impone oggi di darmi delle priorità e quindi ho scelto di privilegiare la mia famiglia e la mia salute, mettendo al centro della mia futura vita un percorso fatto di cure, riabilitazione e ritmi più lenti che mi consentano di conciliare meglio famiglia e lavoro, ma anche di continuare a dare il mio contributo per il bene della mia amata Roseto”.

“Ringrazio il Sindaco per l’esperienza che mi ha permesso di fare come cittadina che, da sempre, si sente parte attiva della sua città per la quale nutre grande orgoglio; ringrazio i miei colleghi assessori, l’intero Consiglio per il sostegno e tutta la macchina Amministrativa e i dipendenti per il supporto che mi hanno dato, in questo anno e oltre di attività, in cui ho vissuto momenti molto belli e momenti difficili, momenti impegnativi, ma anche formativi e, tornando indietro, voglio rassicurarvi che rifare assolutamente tutto quanto” conclude la Mastrilli. “Resto comunque al fianco dell’Amministrazione nel mio nuovo ruolo di Consigliera, e cercherò sempre di offrire il mio supporto e la mia collaborazione per portare avanti, al meglio, l’attività amministrativa, mettendo ancora una volta al centro Roseto e la sua collettività”.

“Ringrazio Lorena per il grande lavoro svolto e il Sindaco Nugnes per aver scelto me per dare continuità su quanto fatto in tre ambiti a me molto cari, che si uniscono a quello del benessere animale che già seguivo: il turismo, che è vitale per il nostro territorio, il commercio, che è da sempre la mia vita, e lo sport che è un po' casa mia vista la mia attività di sportiva e allenatrice di pattinaggio” sottolinea il neo Assessore Annalisa D’Elpidio. “Sono fiera di accettare questa nuova sfida e sono certa di poter contare sul sostegno dell’Amministrazione tutta e del mio gruppo. Come squadra abbiamo scelto di iniziare questa avventura anni addietro, come squadra la proseguiremo avendo sempre la “barra dritta” e al centro, come ama dire il nostro Sindaco, che punta verso un solo obiettivo: il bene della nostra amata città”. Al nuovo Assessore e alla prossima Consigliera sono giunti gli auguri anche del Presidente del Consiglio Gabriella Recchiuti che, a nome dell’Assise, ha voluto ringraziare e sostenere nella sua futura battaglia Lorena Mastrilli e augurare il meglio ad Annalisa D’Elpidio per il suo nuovo ruolo. “Siamo pronti a continuare sulla strada intrapresa e a misurarci sul programma che abbiamo proposto alla collettività e sul quale ci è stata accordata la fiducia dai cittadini rosetani” dichiara Gabriella Recchiuti.