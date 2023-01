E' NEL TERAMANO LA BENZINA PIU' CARA D'ABRUZZO

La più cara è la Sicilia: a Mazara del Vallo il gasolio arriva a costare 2,7 euro al litro al servito e poco meno sull'autostrada Messina-Palermo (2,622 euro al litro)

In Abruzzo, sulla strada statale 80 a Teramo la benzina costa 2,329 euro al litro e il gasolio 2,416 euro al litro. Prezzi più alti in Calabria: sulla strada statale 19, a San Pietro Apostolo (CZ), la benzina costa 2,539 euro al litro in modalità servito e il gasolio 2,449 euro al litro

Nel Lazio, a Canino, in provincia di Viterbo: benzina 2,310 euro al litro, gasolio 2,397 euro al litro. In Campania, sulla Tangenziale di Napoli: benzina 2,336 euro al litro, gasolio 2,423 euro al litro. In Piemonte, a Verzuolo (CN), la benzina costa 2,298 euro, gasolio 2,385 euro

In Liguria a Bordighera (IM) la benzina costa 2,319 euro al litro e il gasolio 2,406 euro al litro. Nelle Marche, invece, a Tolentino (MC) la benzina costa 2,344 euro al litro e il gasolio 2,431 euro al litro

In Lombardia sulla Strada Statale 415 all'altezza di Grumello Cremonese (CR) la benzina costa 2,319 euro al litro in modalità servito e il gasolio 2,406 euro al litro. Prezzi abbastanza simili in Puglia a Taranto dove la benzina costa 2,399 euro al litro e il gasolio 2,499 euro al litro e anche in un'altra località della Sicilia, l'isola di Lampedusa (AG), dove la benzina costa 2,399 euro e il gasolio a 2,429 euro

In Toscana a Pontremoli (MS): benzina 2,312 euro al litro, gasolio 2,229 euro al litro. In Friuli Venezia Giulia a Pordenone: benzina 2,405 euro al litro, gasolio 2.492 euro al litro

In Umbria, a Cannara (PG), la benzina costa 2,319 euro al litro e il gasolio 2,406 euro al litro. Leggermente più bassi in Veneto, a Castello di Godego (TV), dove la benzina costa 2,279 euro al litro e il gasolio 2,366 euro al litro, e molto più bassi in Molise, a Campobasso, dove costano "soltanto" 2,069 e 2,119

In Trentino Alto Adige a Rabbi (TN): benzina 2,284 euro al litro, gasolio 2,385 euro al litro. In Valle D’Aosta, ad Ayas (AO): benzina 2,154 euro al litro, gasolio 2,294 euro al litro

In Sardegna a Olbia: benzina 2,207 euro al litro, gasolio 2,277 euro al litro. Più economica in Basilicata, a Valsinni (MT): benzina 2,125 al litro, gasolio 2,192 euro al litro