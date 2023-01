STRAFATTO DI DROGA SCAVALCA IL CANCELLO DI UN PALAZZO… MA ERA LA CASERMA DEI CARABINIERI

Strafatto di droga, ha deciso di entrare in un palazzo che gli sembrava familiare, Ha scavalcato il cancello e si è tranquillamente incamminato in un giardinetto, verso là palazzina che vedeva davanti a sé. Non si è accorto neanche per un attimo di essere entrato nel cortile della caserma dei Carabinieri di Afragola. Protagonista della curiosa vicenda, un trentaduenne abruzzese, che da qualche anno vive in Campania. È successo nella tarda serata e il trentenne è stato ovviamente fermato dai Carabinieri, che gli hanno trovato addosso 3 dosi di crack ed un flaconcino di metadone. È stato segnalato per la droga e denunciato per ingresso abusivo in zona militare. Poi, è stato consegnato agli ambulanzieri del 118 che l’hanno portato in ospedale, per le cure del caso.