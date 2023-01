FOTO / COLLEATTERRATO ALTO, ECCO LA NUOVA ROTONDA

Praticamente pronta la rotonda di Collatterato Alto, fortemente richiesta dai cittadini e sollecitata, tra gli altri, dal consigliere comunale Pd Paolo Rapagnani. Ecco come si presenta la rotonda realizzata in un incrocio tra ben cinque strade e che va a regolamentare in maniera più sicura la viabilità. Le foto sono state pubblicate dall'assessore Valdo Di Bonaventura che è prodigo di ringraziamenti per l'impegno profuso dal rup del progetto, l'ingegnere Fiore Ioannoni “che ha seguito con passione e massimo impegno, in piena sinergia con il sottoscritto, la realizzazione dell'intervento”. Una realizzazione curata nei minimi particolari “non solo dal punto di vista funzionale ma anche estetico che ha cambiato in positivo l'ingresso del quartiere di Colleatterrato Alto” rileva l'assessore. Cosa manca adesso? “L'istallazione di una seconda pensilina sulla piattaforma già predisposta e la messa in funzione dei nuovi due lampioni istallati a cui seguirà l'illuminazione scenografica della rotonda”. Tra i promotori dell'intervento, Di Bonaventura cita l'Associazione Teramo Città Solidale e, appunto, il consigliere comunale (segretario Pd di Colleatterrato) Paolo Rapagnani