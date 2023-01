COMPRANO CARTE POKEMON DA COLLEZIONE PER REGALARLE A NATALE E FINISCONO IN UNA TRUFFA NAZIONALE



Su una nota piattaforma di e-commerce mettevano in vendita con vari account carte da collezione Pokemon, se le facevano pagare e poi non le consegnavano. Quattro persone, tutte residenti in provincia di Taranto, sono indagate per truffa dalla guardia di finanza di Milano, che ha sequestrato 439 mila euro, pari al profitto illecito. Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, sono partite dalla denuncia della società titolare del portale di e-commerce. I militari hanno ricostruito le transazioni su numerosi conti correnti e attraverso i contatti telefonici e online del sedicente venditore e dei suoi collaboratori. Uno degli indagati ha anche cercato di coprire la provenienza illecita del denaro, servendosi di prestanome, nei cui confronti è ipotizzato il reato di riciclaggio. Il sequestro del denaro è stato disposto con decreto preventivo d'urgenza, poi convalidato dal gip. Nella rete dei truffatori è caduta anche una famiglia di Teramo, che aveva acquistato carte pokemon per 180 euro, da regalare a due nipoti per Natale.