LE PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI SABATO 14 GENNAIO, NUVOLOSITA' IRREGOLARE

Buon pomeriggio e ben ritrovati con le nostre previsioni del tempo.

La giornata di sabato vedrà il passaggio di una debole depressione atlantica in veloce spostamento sui mari occidentali della nostra penisola, tuttavia queste deboli infiltrazioni umide, faranno si che i cieli risulteranno spesso coperti o velati da delle stratificazioni che potranno dare luogo a qualche breve ed isolato piovasco sparso sul medio e basso versante adriatico e sulle regioni meridionali.

Sulla nostra regione al mattino nuvolosità irregolare alternata da schiarite e annuvolamenti che potranno dare luogo a brevi ed isolate precipitazioni a largo in mare e sporadicamente sulla fascia del medio Adriatico al mattino, tendenza ad ampie schiarite dalla seconda parte della giornata.

Le temperature sono previste stazionarie i valori notturni saranno compresi fra 6/7°C delle zone prossime alle coste ai 0/4°C delle aree interne, le termiche del giorno si attesteranno fra 11/12°C del medio Adriatico ai 4/8° C del resto del territorio regionale.

La ventilazione risulterà debole o moderata settentrionale, vi do appuntamento a domani con le previsioni per domenica.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO