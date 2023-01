È MORTO ARTURO NORI, STELLA DELLA DANZA, BALLÓ CON NUREYEV E CARLA FRACCI

Il mondo della danza piange Arturo Nori (nella foto a sin. vicino a Nureyev), spentosi a 68 anni oggi a Montorio. Straordinario talento, Nori è stato tra la fine degli Anni '70 e i primi Anni '80 una stella internazionale della danza classica, primo ballerino solista all'opera di Roma, dove fu anche collega di Annino Di Giacinto. Ha ballato con Nureyev, Fracci, Paganini, Bejart e Bolle. Una stella purtroppo dimenticata e lasciata sola, a Montorio era tornato a causa di una serie di problemi fisici che l'avevano costretto a lasciare l'opera di Roma. Aveva aperto una sua scuola, ma non ha mai avuto il riconoscimento che avrebbe meritato. Era stato allievo di Liliana Merlo e il suo talento l'aveva portato fino alle più alte vette della danza internazionale. Il suo nome, come quello di Annino Di Giacinto, si lega anche alla clamorosa protesta detta "Tutù selvaggio", che li vide entrare in scena, ad una prima, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, in jeans, per manifestare. «Un grandissimo professionista, con un curruculum straordinario - così lo ricorda Mattia Bella De Iovita, che fu suo allievo - un uomo che avrebbe potuto dare tantissimo, ma che è stato ingiustamente dimenticato»