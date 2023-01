PRATI DI TIVO / LA GST RISPONDE AL SINDACO DI PIETRACAMELA E GLI RISPIEGA... TUTTO QUELLO CHE GIA' SAPEVA



Era attesa, ed è arrivata, la risposta della Gran Sasso Teramano al Sindaco di Pietracamela, Antonio Villani, che qualche giorno fa aveva scritto una lettera (LEGGILA QUI) nella quale, pur essendo perfettamente a conoscenza dell’intricata matassa da dipanare, poneva una serie di quesiti sul futuro dei Prati.

Una lettera che a molti, per non dire a tutti, è sembrata intempestiva, ma era pur sempre la lettera di un Sindaco e pretendeva una risposta.

E la risposta della Gst è stata puntuale, nel senso letterale del punto per punto.



1 LA RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

«Finori ha riconsegnato gli impianti di Prato Selva e parte di quelli di Prati di Tivo. Gli altri impianti saranno restituiti a breve. La parziale riconsegna dei beni e le assicurazioni ricevute hanno sconsigliato la proposizione di qualsiasi azione giudiziaria, sia minandone l'eventuale fondatezza, sia per ragioni di opportunità visto che, pur progressivamente, si sta ottenendo la restituzione dei beni. E' stata inoltrata una ulteriore diffida il 10 gennaio 2023 rimasta allo stato priva di riscontro e qualora dovesse protrarsi tale omissione, sarà cura della GST SpA, come è stato sempre fatto, tutelare adeguatamente i diritti della società, se necessario anche in sede giudiziaria».





2 COMPLETAMENTO PROCEDURA DI VENDITA

«La procedura di vendita, come già a Vs. conoscenza, è stata rallentata dalle azioni giudiziarie promosse dalla Marco Fiori Srl, alcune delle quali de finite positivamente per la GST (TAR CAS), mentre siamo ancora in attesa che il Tribunale di Teramo si pronunci circa la richiesta di sequestro pure fomulata dalla medesima società.

L'esito di tale decisione sarà rilevante al fine di proporre al potenziale acquirente il trasfen-mento dei beni, sebbene allo stato sugli immobili è trascritto l'atto di citazione con cui è stato introdotto il giudizio ed in merito alla quale dovrà trovarsi una soluzione con il consenso dell'acquirente.»



3 IPOTESI BANDO PER LA GESTIONE ESTIVA

«Ottenuta la completa restituzione degli impianti e la decisione del Tribunale di Teramo in merito al sequestro, si valuterà quali iniziative, funzionali alla liquidazione, sia opportuno

necessario intraprendere»



4 COMPLETARE LA LIQUIDAZIONE CON ISTANZA DI FALLIMENTO

«Allo stato con due potenziali acquirenti per gli importi offerti a Vs. conoscenza, non paiono sussistere fondati presupposti per poter chiedere la dichiarazione di fallimento della società, con grave danno per i crediton ed i Soci. Tra l'altro una soluzione di tal tipo non agevolerebbe comunque, perlomeno nella tempistica, la gestione dei suddetti impianti»

Da ultimo, il liquidatore Di Natale ricorda al Sindaco Villani che la Gst «.. allo stato è priva di risorse finanziarie, quindi non sostiene costi ed i compensi maturati dai professionisti interessati non sono stati mai corrisposti e sono sorti solo a seguito di azioni giudiziarie promosse contro la GST, anche da parte di alcuni soci della stessa, non avendo la nostra società mai deliberatamente promosso azioni giudiziarie, ma anzi ha cercato di evitarle come nel caso della riconsegna dei beni»

Seguono saluti di rito.



Insomma, una lettera che certifica, ma non ce n’era bisogno, l’assoluta inefficacia di quella del Sindaco, apparsa ai più come un mero tentativo di “presenza”, ovvero una sorta di riaffermazione dell’esistenza politica di un Primo Cittadino che, nelle ultime settimane, è sembrato in troppo preso dalle polemiche social, nel disperato tentativo di accreditare alla sua amministrazione la riuscita di un “grande Natale”, anche in presenza della sempre più dolorosa e vergognosa (e lo diciamo ricomprendendo nella vergogna non un singolo ma tutti i protagonisti della vicenda) condizione di una stazione sciistica costata tantissimo ai cittadini e chiusa da troppo tempo. A questo punto, regola giornalistica pretenderebbe di ospitare una controreplica dello stesso Sindaco, ma non possiamo, perché l’ultima volta che abbiamo cercato di sentirlo ha spiegato «Io non rilascio dichiarazioni a certastampa»