UBRIACA, DOPO UNA "SERATA", IMBOCCA CONTROMANO LA SUPERSTRADA. QUARANTENNE PERDE MACCHINA E PATENTE



Poco dopo le 2 di notte, una pattuglia della polizia stradale, in servizio di vigilanza sul territorio ha intercettato una 40enne residente nel Chietino mentre percorreva contromano la superstrada del Raccordo Autostradale Pescara - Chieti alla guida di una Lancia Musa. L’intervento immediato degli agenti, che hanno chiuso la carreggiata, ha evitato conseguenze per la donna stessa e per gli altri conducenti. Evidentemente di ritorno da una serata con gli amici, la donna sembrava alterata e non in possesso della necessaria lucidità, Sottoposta all’alcol test, la quarantenne, che lavora come impiegata in uno studio professional, è risultata positiva con un valore compreso tra 0,5 e 0,8 g/l (fascia a), per il quale è prevista una sanzione, amministrativa da 543 a 2.170 euro con la decurtazione di 10 punti patente e la sospensione da 3 mesi a 6 mesi. Alla sanzione si aggiunge la revoca della patente per la guida in contromano e un’ulteriore multa da 2.728 a 10.914 euro.