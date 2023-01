IL SABATO DEL VILLAGGIO CON L'ISOLA "ANTIECOLOGICA" DI VIA CAPUANI

Benvenuti a Teramo. Il sabato del villaggio, col mercato in piazza, ci offre ancora una volta lo scenario di una via Capuani insultata dall'isola "antiecologica". Non resta che sperare che la TeAm, visto il recente corposo impegno negli investimenti per la comunicazione, voglia anche comunicare quando libererà questa strada del cuore della città,