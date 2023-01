LE PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI LUNEDÌ 16 GENNAIO, INIZIA LA FASE FREDDA ED INVERNALE

Buona domenica a tutti cari amici e ben ritrovati con le previsioni del tempo.

La nuova settimana ci traghetterà nella prima fase fredda e invernale nel nuovo anno e che farà sentire i suoi effetti maggiormente dalla seconda parte della settimana con il ritorno della neve dapprima sui rilievi e man mano sempre a quote più basse, nel prossimo fine settimana al momento non possiamo escludere che le nevicate possano raggiungere quote molto basse anche al centro, ma vista la distanza temporale vi invito a seguire i prossimi bollettini.

La giornata di domani sulla nostra regione vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni del tempo, dal pomeriggio e nella sera/notte successiva le prime precipitazioni si manifesteranno sui settori occidentali, nello specifico fra Aquilano e Marsica, non escludiamo possibili sconfinamenti anche sei settori orientali, nevicate in questa prima fase saranno possibili sui rilievi appenninici a quote superiori ai 1200mt di altezza.

Prestare molta attenzione al vento di garbino che in special modo dal pomeriggio inizierà a soffiare molto forte con possibilità di raffiche intense su tutti i settori del nostro territorio.

Le temperature sono previste in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, i valori notturni si attesteranno fra i 7/8°C dei litorali ai 1/4°C del resto del territorio regionale, i valori del giorno saranno compresi fra i 13/14°C ed i 4/9°C delle aree interne.

Per oggi è tutto vi ringrazio e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO