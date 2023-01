CONTINUA L'ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI MALATI IN VIALE BOVIO





Prosegue il taglio dei platani malati di viale Bovio. Sono il corso le operazioni su quattro esemplari. SI tratta dei lavori stabiliti dopo la caduta di un albero, all'improvviso, in piena notte, senza per fortuna provocare danni o feriti, e della successiva scoperta di tutta una serie di piante malate. L'assessore Valdo Di Bonaventura, che sta seguendo le operazioni, ha già annunciato che tutti gli alberi malati saranno sostituiti da altre piante. Le verifiche sulle piante attenzionare dagli agronomi hanno confermato purtroppo la necessità di procedere con il taglio alla radice, così come accaduto venerdì scorso su via del Castello