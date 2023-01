PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI MARTEDÌ 17 GENNAIO, DOMANI MALTEMPO CON PIOGGE INTENSE

Carissimi amici ben ritrovati, come già ampiamente descritto nei bollettini di ieri, la nostra penisola inizia a risentire della profonda depressione in discesa dall'atlantico e che nella giornata di domani andrà ulteriormente a rinvigorirsi, entro il pomeriggio/sera sul golfo ligure si registrerà una pressione di 985hPa, sintomo di una profondissima ciclogenesi che determinerà severe condizioni di maltempo su tutta la penisola con piogge intense sui settori occidentali, nevicate sui rilievi alpini e appenninici e venti di burrasca sulle regioni centro meridionali dove le raffiche potranno superare anche i 100km/h.

Sulla nostra regione tempo assai instabile con piogge moderate sui settori Aquilani e marsicani ma con il passare delle ore le precipitazioni interesseranno anche i settori Orientali della regione.

La neve tornerà a cadere per il momento a quote di media montagna intorno ai 1500mt di quota sul settore occidentale, quote più alte intorno ai 2000mt di altezza sui settori adriatici a causa dei venti miti ed impetuosi di ricaduta appenninico.

Le temperature sono previste stazionarie sui valori odierni, i termometri della notte saranno compresi fra i 7/8°C dei litorali orientali ed i 0/4°C delle aree più interne, i valori del giorno si attesteranno fra i 14/15°C del medio Adriatico ai 3/9° del resto del territorio abruzzese.

⚠️🌬️Come detto il vento sarà protagonista anche nella giornata di martedì prestare molta attenzione possibili raffiche molto forti di garbino con intensità fra gli 80/90 km/h su buona parte del territorio⚠️🌬️

Per oggi è tutto vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO