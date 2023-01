TERAMO PIANGE MIMMO PIROCCHI, CREATORE DEL MITICO RISTORANTE "CANTINONE"



È deceduto Mario Domenico Pirocchi detto "Mimmo", storico ristoratore teramano (in oiedi nella foto d'epoca), proprietario del mitico Il Catinone, fondato nel 1906, che ha ospitato i più grandi intellettuali del '900, da Pier Paolo Pasolini ad Alberto Moravia, da Pietro Ingrao a Renato Guttuso. I funerali si terranno domani alle 15 presso la chiesa Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, Piazza Garibaldi, Teramo.

Scriveva del Cantinone, Marcello Martelli: «Quando c’era anche l’Antico Cantinone, locale chiuso e riaperto con una proposta tutta diversa per i clienti, archiviando una lunga tradizione culinaria rinomata e attrattiva. Era un piacevolissimo punto-d’incontro della migliore convivialità cittadina, arma segreta di Pasquale Limoncelli, promotore culturale amico dei famosi dell’arte e della cultura. Nella felice stagione degli anni ’60 e ‘80 vi trovarono degna ospitalità grandi personaggi come Moravia, Ungaretti, Guttuso, Levi, Pasolini, Zurlini, Mazzacurati e altri, che nell’Antico Cantinone trascorsero momenti ricordati in alcuni loro scritti letterari, con testimonianze ormai storiche, che della Teramo del passato documentano e tramandano i valori della tavola, dell’ospitalità e dei sapori.»