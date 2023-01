NEVICA SULLA A 24, IN AZIONE MEZZI SPARGISALE FINO ALLA BARRIERA DI TERAMO

Nevica da qualche ora in A 24 ed in particolare nel tratto: L'Aquila - Traforo del Gran Sasso. Mezzi spargisale sono in azione fino alla barriera di Teramo.

Si consiglia la massima attenzione a tutti i mezzi che si dirigono verso Roma.