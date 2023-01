ECCO I BIGLIETTI VINCENTI DELLA LOTTERIA DEL NOTARESCO CALCIO

Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista comunica che, a margine della gara di campionato di domenica 15 gennaio 2022 contro il Vastogirardi, sono stati estratti i biglietti vincenti la Lotteria di Natale Notaresco 1924 che prevedeva premi in buoni acquisto.

Il primo premio, di 2000 euro in buoni acquisto, è andato al biglietto n° 2552, il secondo premio di 1500 euro in buoni acquisto al biglietto n° 0257, il terzo premio di 1000 euro in buoni acquisto al biglietto n° 5614, il quarto premio di 500 euro in buoni acquisto al biglietto n° 0461 e il quinto premio di 250 euro in buoni acquisto al biglietto n°3120.