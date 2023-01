IL BOSS MESSINA E' RINCHIUSO, DA IERI SERA, NEL CARCERE DI MASSIMA SICUREZZA DELL'AQUILA

Matteo Messina Denaro è atterrato nella tarda serata di ieri all'aeroporto di Pescara. Il boss mafioso, arrestato a Palermo dai carabinieri del Ros dopo trent'anni di latitanza, è sbarcato in Abruzzo con un volo militare. Erano da poco passate le dieci di sera. Il padrino delle stragi più sanguinose di Cosa Nostra è poi salito su un mezzo dei carabinieri per essere condotto in un carcere di massima sicurezza. Le operazioni, scrive Il Centro e Repubblica, all'interno dello scalo abruzzese, si sono svolte con la massima celerità. A seguito della cattura all'esterno della clinica Maddalena di Palermo, Messina Denaro era stato condotto nella caserma San Lorenzo e, subito dopo, all'aeroporto Boccadifalco. In serata, dunque, la tappa intermedia a Pescara. Tra le ipotesi più accreditate c'è quella che il superboss, subito dopo l'atterraggio con un volo militare proveniente da Palermo, sia stato condotto in auto con una maxi scorta verso il carcere dell'Aquila, in località Costarelle di Preturo.

All'uscita del casello L'Aquila ovest, numerose pattuglie delle forze dell'ordine erano in attesa dell'arrivo della carovana di auto con i lampeggianti accesi, proveniente da Pescara, che ha attraversato a forte velocità l'autostrada abruzzese. Ad avvalorare l'ipotesi che Matteo Messina Denaro sia stato trasferito all'Aquila c'è il fatto che l'istituto penitenziario è tra le dodici strutture italiane che potrebbero accogliere l'ex latitante Messina Denaro. Si tratta di una casa circondariale. Può ospitare fino a 238 detenuti. Secondo i dati ufficiali del ministero della Giustizia, aggiornati al 31 dicembre, ha raggiunto un numero di 159 persone in regime ex articolo 41 bis: si tratta del maggior numero di detenuti al cosiddetto carcere duro in Italia. Dal febbraio 2018 sono state trasferite nella struttura tre donne condannate per terrorismo, tra cui Nadia Desdemona Lioce (arrestata il 2 marzo 2003 e condannata all'ergastolo per i delitti di Massimo D'Antona nel 1999 e Marco Biagi nel 2002), rinchiusa nel settore alta sicurezza 2.

All'Aquila sono stati ospitati detenuti "eccellenti" condannati per reati di mafia, come Leoluca Bagarella - sta scontando l'ergastolo per strage -, Raffaele Cutolo della nuova camorra organizzata, Francesco Schiavone detto Sandokan (esponente dei Casalesi), esponenti del clan siciliano dei Madonia e, in ultimo, Felice Maniero della cosiddetta Mala del Brenta, detto "faccia d'angelo", all'Aquila in regime di semilibertà, riporta il quotidiano Il Centro questa mattina.