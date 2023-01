FERMATO DAI CARABINIERI CON 4 CHILI DI DROGA NELL'AUTO

I carabinieri hanno arrestato un uomo che nella sua macchina nascondeva 4 chili di hascisc. L'uomo, un italiano residente all'estero, è stato fermato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. L'uomo fermato per un controllo aveva nascosto in auto circa 4 chili di hascisc suddivisi in circa 50 panetti. Nel corso di una successiva perquisizione personale è stato trovato in possesso anche di alcuni grammi di cocaina. È ipotizzabile che il grosso quantitativo di sostanza stupefacente fosse diretto al mercato di tutta la costa e indagini sono in corso per accertare se l'uomo sia solo un corriere. Le indagini dei militari sono in corso per ricostruire il contesto in cui l'uomo si muoveva e soprattutto per rintracciare eventuali complici, a cominciare da coloro che hanno consegnato all'uomo l'ingente quantitativo di sostanza.