STATO ANTARTICO, GRATTERI CONFERMA LE ACCUSE, TRE TERAMANI COINVOLTI

S’erano inventati lo Stato Teocratico Antartico di San Giorgio e che, secondo la Procura di Catanzaro, avrebbe venduto cittadinanze, ventilando benefici fiscali. Per il procuratore Nicola Gratteri (nella foto), però, si tratta di “un'associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al falso” che utilizzava senza autorizzazione documenti di Corti di Giustizia, Governo Supremo e, soprattutto, diffondeva falsi documenti d'identità validi per l'espatrio. Sarebbero oltre 700 le persone che avrebbero pagato per avere benefici legati allo Stato Antartico. Per questo, per i dodici componenti l’organizzazione è arrivata la chiusura delle indagini e la conferma delle accuse. Tra loro, il commercialista teramano Enrico Gambini difeso dall'avvocato Cataldo Mariano e il consulente tecnico Federico Lombardi di Pineto assistito dall'avvocata Maria Assunta Chiodi. Tra gli indagati c’è anche il medico novax Roberto Petrella.