VIA SANT'ANTONIO SI RIAPRE / COMUNE PRONTO AL DIETROFRONT DOPO LE PROTESTE DI RESIDENTI E COMMERCIANTI



Riaprire via Sant'Antonio. E' la più importante tra le decisioni assunte ieri sera, nel corso di un incontro che si è tenuto tra l'amministrazione comunale e i residenti di via Savini, alla quale hanno ovviamente preso parte anche i commercianti della zona. Una riunione convocata all'indomani delle nuove proteste per la sistemazione delle colonnine per la ricarica elettrica nella zona di carico/scarico di fronte all'ex Di Giannatale, per le quali si apprende che, benché siano state montate, il Comune avrebbe in animo di farle spostare al più presto. Insomma, siamo al dietrofront, anche a causa delle proteste di tutte le persone che, in uscita da Corso vecchio, per poter raggiungere la zona occidentale della città, erano costrette ad uscira da porta Melatina e fare il giro Circonvallazione - Noè lucidi - Porta Madonna - via Savini. Attenzione anche per la gestione dei parcheggi (dopo le note polemiche per il total blu) poi revocato, e non è mancato vhi ha segnalato il problema dell'improvvisa chiusura di altra strade, oltre via Sant'Antonio, con transenne non autorizzate, a beneficio di alcuni locali della zona.