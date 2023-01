VIALE BOVIO / CADE UN ALBERO, FORTUNATAMENTE NON PASSAVA NESSUNO

Era uno di quegli alberi destinati all'abbattimento, più volte attenzionato. Ma ci ha pensato il vento forte di stanotte a condannarlo definitivamente: lo ha buttato giù. Siamo sempre su viale Bovio, a Teramo, all'inizio salendo da Piazza Garibaldi: l'albero, come vedete nella foto, è caduto proprio davanti alla pizzeria al taglio "Don Miguel". Fortunatamente non è successo nulla di peggio, vista l'ora tarda ma se fosse accaduto di giorno? Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale e, successivamente, anche il vigile ecologico del Comune di Teramo, Vincenzo Calvarese. Proprio ieri mattina altri quattro platani di viale Bovio sono stati oggetto dell'avvio delle operazione di abbattimento, in quanti cavi all'interno e affetti dal "cancro rosso" che ha condannato già altri esemplari e, in queste ore, è in corso il taglio di altri tre platani proprio davanti alla Questura. Viale Bovio, molto presto, a questo punto, vedrà il taglio di quasi tutti gli alberi presenti. Prima di tutto, la sicurezza e l'incolumità pubblica specie lungo una delle principali arterie cittadine e una zona in cui gravitano anche uffici pubblici, una villa comunale e scuole.