PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI MERCOLEDÌ 18 GENNAIO, CALO DELLE TEMPERATURE, PIOGGIA E NEVE

Cari amici buon pomeriggio, come possiamo osservare, le condizioni meteorologiche sono in forte peggioramento un po' su tutto il paese a causa di una profonda depressione atlantica attualmente posizionata sul mar Ligure, attorno ad essa ruotano le forti correnti occidentali, in particolar modo sulle regioni centro/meridionali dove le precipitazioni intense sono accompagnate anche da forti raffiche di garbino localmente anche molto forti.

Sulla nostra regione la giornata di mercoledì continuerà quindi ad essere fortemente instabile e perturbata con maggiore interessamento del versante aquilano e marsicano dove le precipitazioni risulteranno più intense ed insistenti, anche sul versante orientale non mancheranno le piogge seppur accompagnate da pause più asciutte alternate a schiarite ed annuvolamenti.

La neve cadrà sui rilievi appenninici intorno ai 1200mt di quota ma in rapido calo entro sera/notte sui 700/800mt di altezza, le temperature minime sono previste stazionarie con valori compresi fra i 6/7°C delle zone litoranee e fra 0/4°C nelle aree interne, i termometri del giorno sono previsti in diminuzione con valori che si attesteranno fra i 10/11°C del medio Adriatico ed i 2/7°C delle restanti aree regionali, la ventilazione risulterà ancora moderata o forte dai quadranti meridionali.

Non mi resta che augurarvi una felice serata e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO