CERTASTAMPA E' EMOZIONATA, IL VIGILE URBANO "SCERIFFO" TORNA A FARE IL VIGILE?

Finalmente la Polizia urbana torna a fare la polizia urbana e la stampa si riappropria del suo ruolo di informazione. Sono stati necessari mesi e mesi di proteste per fare in modo che un vigile urbano di Teramo in partivolare, tornasse sui suoi passi. E' stata dura, perchè il vigile in questione, preferiva avvertire di quei pochissimi casi risolti in città scrivendo loro comunicati e elargendo foto, i suoi due o tre amici giornalisti. Chissà poi perchè solo loro. Simpatia o antipatia per noi? Forse il secondo caso, non ci fasciamo la testa per questo sia chiaro ognuno è libeo di fornire foto e comunicati a chi vuole. Ci stupivamo solo del fatto che il vigile nelle vesti di comandante potesse decidere per conto proprio senza far riferimento al sindaco o a chi ha la delega della polizia municipale. Oggi quindi dopo aver letto la notizia fatta pubblicare su alcuni siti all'ora di pranzo dal vigile di cui sopra arriva finalmente anche un comunciato stampa del comune che ci emoziona e che con piacere riportiamo qui perchè scritto come si deve:

"La quotidiana attività della Polizia Locale procede con la costanza e l’applicazione che gli agenti sanno

esercitare, garantendo professionalità e impegno sia sul versante della ordinaria amministrazione che su

quello degli interventi di natura straordinaria.

In quest’ultimo senso, va iscritta l’attività condotta stamane, quando due pattuglie della Polizia Locale si

sono recate sul teatro di uno spettacolare incidente, verificatosi nella rampa di uscita dello svincolo di

Teramo Centro del Lotto zero, in direzione Cona-centro città.

Gli agenti, dopo i primi soccorsi, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e hanno altresì consentito da

un lato il pronto intervento sanitario nei confronti della signora che era alla guida dell’auto, dall’altro il

flusso del traffico, che nel giro di un’ora è stato regolarmente ripristinato.

Si è trattato dell’ennesimo intervento della Polizia Locale, che nel corso del fine settimana, in particolare,

è stata impegnata in alcune significative attività, soprattutto relative al controllo degli stupefacenti, a quello

del rispetto delle norme da parte di esercizi pubblici locali e sulla sicurezza stradale. Come sempre, tali

attività non hanno carattere meramente repressivo ma sono finalizzate alla volontà di garantire sicurezza e

ordine, senza trascurare l’intenzione di assumere un valore deterrente. Si consolida, pertanto, la presenza

della Polizia Locale nel nostro territorio, e si afferma costantemente il ruolo di supporto alla cittadinanza,

quanto mai prezioso e meritorio"

Ci auguriamo che questa sia davvero la volta buona: che il vigile torni a fare il vigile, il comandante il comandante, il sindaco il sindaco e i giornalisti i giornalisti.