IL NOTO PEDAGOGISTA STEFANO ROSSI FA TAPPA A TERAMO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVINI-SAN GIUSEPPE-SAN GIORGIO

Il pedagogista più noto di Italia Stefano Rossi fa tappa a Teramo il 18 e 19 gennaio per due importanti momenti formativi organizzati dall’Istituto Comprensivo Savini San Giuseppe San Giorgio di Teramo, sul tema dell’adolescenza.

Studenti ribelli e oppositivi e Genitori di Figli forti e resilienti sono rispettivamente i temi del seminario rivolto ai docenti dell’istituto e della conferenza rivolta ai genitori che si terranno oggi 18 gennaio alle 17:30 e domani 19 gennaio alle 18:00 presso la sala polifunzionale di Teramo.

“L’istituto ha da anni puntato, afferma la dott.ssa Adrianna Sigismondi dirigente scolastico dell’I.C Te2,alla formazione dei genitori al fine di offrire momenti di condivisione e confronto su tematiche legate all’educazione dei figli per rispondere al bisogno di supporto che arriva dalle famiglie relativamente a dinamiche sempre più complesse da affrontare soprattutto dopo la pandemia che ha cambiato un pò tutti noi”.

Stefano Rossi è psicopedagogia e formatore,dirige il Centro didattica cooperativa ed è curatore scientifico di Prospettive didattiche. Dopo aver lavorato per anni in progetti di contrasto all'abbandono scolastico in situazioni di forte marginalità e disagio, ha modellizzato un ricco set di strumenti e percorsi su cui ha già formato 600 scuole e oltre 80mila docenti. È autore di numerose pubblicazioni.

L’auspicio è che i due incontri siano per tutti siano motivo di confronto e di aperture verso nuove prospettive di approccio educative.