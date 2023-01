VIDEO / PROGETTO EUROPEO "STREAM", ADSU E RUZZO RETI INSIEME CONTRO LE...BOMBE D'ACQUA

Le coste adriatiche sono sempre più vittime di frequenti inondazioni, aumentate e di non poco nel corso degli ultimi decenni per effetto dei cambiamenti climatici. Una tendenza che è destinata a crescere con conseguenze negative sulla popolazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture. Proprio per sviluppare strategie condivise per la gestione delle "bombe d'acqua" è partito il progetto europeo STREAM dal valore compessivo di oltre 9,4 milioni di euro che vanta 16 realtà istituzionali site tra Italia e Croazia: tra loro c'è anche l'Abruzzo con l'Adsu di Teramo che ha scelto la Ruzzo Reti come "braccio operativo" del progetto illustrato stamane nella sede della società acquedottistica teramana, alla presenza della Regione Abruzzo con l'assessore Pietro Quaresimale e dell'Università con il Dipartimento di Bioscienze. Il progetto ambisce all'innovazione delle tecnologie dei sistemi di allertamnto e di monitoraggio, al rafforzamento della capacità di risposta dei servizi di emergenza in caso di inondazioni e la sensibilizzazione dei cittadini all'adozione di comportamenti corretti in caso di inondazioni. "Stream" è finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia.

ASCOLTA ALESSIA COGNITTI - PRESIDENTE DELLA RUZZO RETI