VIA LA ZIPLINE, SOLDI AGLI IMPIANTI... SERVI: «SI SCELGANO SOLUZIONI CHE CI FACCIANO BRILLARE»



Rispetto alle notizie che stanno circolando proprio in queste ore sul riposizionamento dei fondi PNRR destinati al progetto Montagna Illuminata dei Comuni di Fano Adriano e Pietracamela, una riflessione è d’obbligo: sono un uomo e un Sindaco che della concretezza e di una visione a lungo raggio ha fatto la sua bandiera e oggi la situazione di stallo che le economie dei nostri territori devono subire è obiettivamente inaccettabile. Abbiamo l’onore di amministrare territori commoventi per la loro grande bellezza e per la ricchezza di tradizioni e di valori, però anche con importanti punti di criticità per la mancanza di veri, importanti e strategici progetti e finanziamenti di riqualificazione e rinascita dei luoghi e delle comunità. Apprendiamo dalla stampa che la Regione potrebbe decidere di utilizzare i finanziamenti destinati al progetto “Montagna Illuminata” per l’acquisto degli impianti sciistici di Prati di Tivo (Comune di Pietracamela) e Prato Selva (Comune di Fano Adriano), sarebbe un peccato dover rinunciare momentaneamente a un progetto che di fatto avrebbe segnato sicuramente un attrattore importante per queste aree interne e per tutta la montagna, constatiamo però che una decisione del genere presa dalla Regione potrebbe essere la chiave di volta di una impasse che non fa bene a nessuno. Attendiamo fiduciosi le decisioni che il Governo Regionale vorrà prendere, sicuri che vorrà valutare la soluzione migliore per Fano Adriano e Pietracamela, che potranno così di nuovo brillare come mete turistiche di primo piano.

Il Sindaco

Luigi Servi