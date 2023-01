TRAGEDIA DI RIGOPIANO, MARSILIO IN TRIBUNALE: "REGIONE DALLA PARTE DEI PARENTI DELLE VITTIME"

La Regione parte civile, la Regione presente oggi col governatore Marco Marsilio "per essere al fianco dei familiari della vittime" nel processo sulla tragedia di Rigopiano avvenuta proprio sei anni fa, il 18 gennaio 2017, e che provocò la morte di 29 persone tra clienti e dipendenti dell'hotel a cinque stelle di Farindola. "Ho ritenuto doveroso portare il mio saluto ai parenti delle vittime qui in Tribunale in un giorno particolare come quello dell'anniversario della tragedia della valanga sull'Hotel Rigopiano", ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, stamani in Tribunale alla ripresa delle udienze. "Saremo presenti anche oggi alla Commemorazione, questo a testimoniare la presenza delle istituzioni e la vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da questo profondo dolore". La Regione è presente anche come "imputata" in questo processo: "Siamo chiamati a rispettare i tempi e i modi della Giustizia", si è limitato a dire Marsilio. Intanto i parenti delle vittime di Rigopiano si spostano verso Farindola per la commemorazione che si terrà dalle 15 a Rigopiano, sul luogo della tragedia. "Siamo pronti ad affrontare l'ultima curva - ha detto Gianluca Tanda portavoce del Comitato - quell'ultima curva che i nostri cari non hanno potuto affrontare per scappare via da quella trappola mortale, nel giro di un mese, ci auguriamo, questo processo darà il suo verdetto e speriamo venga fatta giustizia." Il processo prevede l’avvio delle arringhe difensive degli avvocati dei 30 imputati (29 persone fisiche e una giuridica che è la società Gran Sasso Resort). La pubblica accusa ha chiesto 151 anni complessivi di condanna per 26 degli imputati (la più pesante è per l’ex prefetto Francesco Provolo a 12 anni) e quattro assoluzioni (quelle dei due vice prefetti Salvatore Angieri e Sergio Mazzia, quella del dirigente regionale Antonio Sorgi e di Paolo Del Rosso, uno dei vecchi proprietari della struttura).