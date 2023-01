VIDEO - AI PRATI FREDDO E NEVE, MA LA POLEMICA INFIAMMA GLI ANIMI, FINORI RISPONDE AL SINDACO: «NON CONOSCI I FATTI DELLA SOCIETA' DI CUI SEI SOCIO»

E mentre ai Prati nevica (GUARDA VIDEO) a riscaldare l'atmosfera sono ancora una volte le polemiche, innescate dall'ennesima esternazione del Sindaco di Pietracamela, Antonio Villani, che ha nuovamente detto la sua, con una dichiarazione diffusa all'Ansa, nella quale sottolinea tutta una serie di sue doglianze. Sempre le stesse, in realtà ( LEGGI QUI

E così come successe con la prima lettera, che trovò in una nota della Gst una riposta puntuale e poco tenera, anche stavolta è arrivata una risposta.

Stavolta, però, dal gestore degli impianti, Finori, che scrive: «Io sono sconvolto dalle parole del dott. villani, è stata proprio l’Asbuc di Pietracamela a fermare gli impianti per due anni che funzionavano perfettamente, la stessa Asbuc che lo ha sostenuto nella campagna elettorale e questo è tacito!! Quest’estate abbiamo potuto aprire un solo mese e facendo un miracolo, spendendo cifre importanti perché il liquidatore non firmava la richiesta alla regione…. Questa è storia: FATTI REALMENTE ACCADUTI.

Là seggio cabinovia è pronta per essere restituita ma non abbiamo ancora dopo 2 mesi ricevuto dalla gst i verbali di riconsegna di quanto già dato e questa è una cosa poco piacevole, perché chi garantisce per gli impianti in questo momento??? A chi si possono imputare eventuali danni? Caro Villani sicuramente conosce poco bene i fatti della società di cui è socio!»