PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI GIOVEDÌ 19 GENNAIO, ARRIVANO LE NEVICATE ANCHE IN BASSA QUOTA

Buon pomeriggio e ben ritrovati con le previsioni del tempo sulla nostra regione.

Sul piano sinottico la nostra penisola continua ad essere interessata da un profondo minimo di bassa pressione che si è andato a scavare nel mar Ligure e che nei giorni scorsi ha messo in moto le forti correnti occidentali sferzando tutte le regioni occidentali italiane con piogge intense, nevicate e violente raffiche di garbino, maltempo che poi si è riversato anche sulle regioni orientali del paese.

Da domani inizia la seconda fase del peggioramento che poi si andrà ad acutizzare maggiormente dal prossimo fine settimana, quando discese molto fredde di origine polari marittime faranno scendere considerevolmente le temperature di diversi gradi sotto le medie del periodo, apportando una moderata/forte ondata di maltempo sulle regioni centro meridionali con precipitazioni abbondanti e nevicate che si manifesteranno anche sul medio versante adriatico a bassa quota, nella previsione di domani cercheremo di essere molto più dettagliati anche sugli accumuli nevosi previsti oltre che sulle quote dove si avranno le nevicate.

Nel dettaglio la giornata di giovedì vedrà una certa instabilità diffusa, alternata a schiarite ed annuvolamenti in un contesto di generale variabilità atmosferica un po' su tutto il territorio regionale, non mancheranno le precipitazioni che risulteranno nevose a quote di bassa montagna 500/600mt di altezza entro sera nella notte successiva.

Le temperature sono previste in generale e moderata flessione, i valori minimi saranno compresi fra i 4/5°C dei litorali adriatici ai -4/+3°C delle aree interne, i valori del giorno si attesteranno fra i 8/9° del medio Adriatico ai -1/+5 delle restanti zone.

La ventilazione risulterà moderata da SW, vi do appuntamento a domani con le previsioni per venerdì.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO