MASSIMA ATTENZIONE LUNGO IL LOTTO ZERO: E' COMPLETAMENTE AL BUIO

Buio pesto, in entrata e in uscita dal lotto zero. Sia che si vada verso Montorio al Vomano sia che si voglia entrare a Teramo, le gallerie del Lotto Zero sono completamente al buio. Si richiede quindi la massima attenzione nell'imboccarlo, in entrambe le direzioni. Occorre prestare anche la massima cautela alla guida in quanto non si vede assolutamente nulla, le luci sono spente.