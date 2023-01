PER MESSINA DENARO UN PICCOLO REPARTO ONCOLOGICO PERSONALE NEL CARCERE DELL’AQUILA

È un vero e proprio piccolo ospedale personale, quello che nel carcere di massima sicurezza dell’Aqulla si sta allestendo per Matteo Messina Denaro. Una sorta di mini reparto oncologico a servizio del boss, nel quale il capo della mafia trapanese potrà sottoporsi alle sedute di chemioterapia. Affetto da due anni da un tumore al colon, infatti, Messina Denaro sarà seguito costantemente dai medico dell’ospedale dell’Aquila, mentre si trova ristretto in regime di 41 bis. Un regime che, a detta degli stessi medici, è per ora compatibile con il suo stato di salute, ma qualora dovesse rendersi necessario il ricovero sarebbe ovviamente trasferito in ospedale. Ai medici, il boss 67enne avrebbe raccontato di aver seguito sempre uno stile di vita regolare, anche facendo attività fisica (5km di jogging al giorno), particolare che evidenzia ancora di più la “tranquillità” con la quale viveva e, soprattutto, il sistema di protezioni delle quali poteva godere. All’Aquila, Messina Denaro occupa una cella da solo, legge libri e giornali (dai quali vengono censurate le notizie che lo riguardano). Ha incontrato già il cappellano della casa circondariale e gli psicologi, ma non avrebbe manifestato fino ad ora alcuna intenzione di collaborare con la magistratura.