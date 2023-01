INVESTÌ NONNA COL PASSEGGINO E UCCISE BIMBO DI 8 MESI. CONDANNATO A DUE ANNI

Stava attraversando sulle strisce pedonali, portando il passeggino col nipotino di appena 8 mesi, quando quella maledetta jeep piombó su di loro. Per nonna e nipote, nessuna possibilità di difesa. Il passeggino venne travolto e il bambino voló per molti metri, mentre la nonna venne sbalzata di lato. Il resto, è cronaca di una tragedia: il bambino morì qualche giorno dopo, nel reparto di rianimazione del Bambin Gesù, la nonna venne ricoverata con fratture multiple.

Alla guida dell’auto, quel giorno a Morro d’Oro, sulla statale 150, c’era un uomo di 88 anni, che ieri è stato processato per omicidio stradale e lesioni gravi. Ha patteggiato ed è stato condannato a due anni, con la sospensione della pena e il ritiro definitivo della patente. L’anziano investitore, aveva raccontato di essere stato confuso dal sole, circostanza però non confermata dalle perizie. Una sentenza certo legittima, visto che il patteggiamento consente una riduzione della pena, ma che non mancherà di scatenare reazioni, alla luce della sincera commozione che la morte del piccolo suscitò nella popolazione.