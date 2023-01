ELEZIONI / COSTANTINI STRIGLIA "I TERAMANI" E ANNUNCIA CHE SI RICANDIDA A SINDACO

Modello Teramo palesemente morto, un Centrodestra incapace di individuare un candidato sindaco e l'ironico quesito lanciato ai partiti teramani: "Non voglio pensare che gli serva qualcuno da Giulianova che venga a dire come fare, no? Non voglio crederlo..." Parola di Jwan Costantini, sindaco di Giulianova e segretario provinciale della Lega, che non si risparmia circa la "lungodegenza" del Centrodestra made in Teramo senza, ad oggi, un candidato sindaco che possa provare a non far esultare già tutti per il D'Alberto sindaco-bis. Posto che in politica, e non solo, dovrebbe vigere il "mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco" Costantini si gode lo spettacolo dell'indecisione tutta teramana mentre a Giulianova guarda già al 2024 visto che i partiti della coalizione fronte Adriatico hanno scelto: "Mi hanno chiesto di ricandidarmi e io mi metto al servizio..." annuncia Costantini "Quel che è certo, sia chiaro, è che per me la Politica è solo una parentesi della mia vita, a differenza di qualcuno altro che vive di ambizioni. Io non scalpito, mi ricandiderei per la mia città"



