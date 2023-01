OSSERVATORIO PER IL DIRITTO ALLA CASA? "FINORA SOLO CHIACCHIERE". ANCORA QUI LA SALMA DEL GAMBIANO MORTO IN VIA LONGO...

A febbraio 2019 saranno trascorsi ben quattro anni dall'istituzione dell'Osservatorio permanente per il diritto all'abitare ma ad oggi "solo chiacchiere, tanti propositi ma di concreto non abbiamo ancora nulla...neanche l'elenco dettagliato, chiesto nei soli tre incontri che sono stati convocati, delle case disponibili e che rientrano nel patrimonio comunale". Lo conferma Davide Rosci per conto della Casa del Popolo e dell'USB promotori della nascita dell'Osservatorio. Ma in 4 anni l'Osservatorio si è riunito tre volte. "Finalmente verrà convocato per il prossimo 25 gennaio, come abbiamo chiesto dopo la tragedia di via Longo in cui sono morte due persone". E a proposito di quella tragedia, non riesce ancora a partire per il Gambia la salma del 26enne Ablie: ferma in Italia per un documento "mancante" in originale presso l'Ambasciata del Gambia. "Speriamo che la situazione si sblocchi al più presto affinchè la salma di Ablie possa tornare dai familiari", commenta Rosci. Proprio alla Casa del Popolo si deve la raccolta fondi per raggiungere i 4800 euro necessari per il rimpatrio del feretro: "Abbiamo avuto una risposta straordinaria dalla comunità teramana". Il Comune di Teramo ha contribuito con 2100 euro.