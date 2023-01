VENDEVA DROGA AL POSTO DI CIBO ETNICO, IN MANETTE UN 35ENNE

I Carabinieri della locale Stazione unitamente ai colleghi della Stazione Carabinieri di Colonnella hanno tratto in arresto un uomo extracomunitario di 35 anni ritenuto presunto autore di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Carabinieri tenevano già d'occhio da diversi giorni un esercizio di ristorazione "etnica" di Martinsicuro, a seguito di uno strano via vai di giovani che non sempre si recavano in quel luogo per acquistare alimenti. Dopo diversi servizi di osservazione i Carabinieri decidevano di intervenire e procedevano alla perquisizione dell'esercizio. Nella disponibilità del titolare venivano rinvenuti: cinque panetti sigillati, del peso di grammi 100 cadauno, contenenti sostanza stupefacente del tipo "hashish" e recanti ciascuno una etichetta adesiva con il noto marchio "Nutella"; sedici dosi della medesima sostanza del peso complessivo di grammi 32; una dose di eroina del peso di grammi 0,2; un bilancino di precisione. Tutto il materiale veniva posto in sequestro. L'uomo che è stato tratto in arresto veniva condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione della Autorità Giudiziaria. L'arrestato questa mattina comparirà davanti al Giudice del Tribunale di Teramo per la prescritta convalida dell'arresto e per essere giudicato con rito "direttissimo". I Carabinieri stanno svolgendo indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo al fine di individuare i soggetti a cui veniva venduto lo stupefacente nonché i canali di approvigionamento dello stesso.